В рамках субботней программы 32-го тура АПЛ было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2022/23, 32-й тур

Ливерпуль – Ноттингем Форест – 3:2

Голы: Жота, 47, 55, Салах, 70 – Уильямс, 51, Гиббс-Вайт, 67

Брентфорд – Астон Вилла – 1:1

Голы: Тоуни, 65 – Дуглас Луис, 88

Лестер – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Ихеаначо, 36 (пен), Кастань, 75 – Кунья, 13

Ливерпуль принимал Ноттингем Форест, пытаясь добыть вторую подряд победу в АПЛ. Первый тайм явно намекал, что гостям будет тяжело сдержать мерсисайдскую машину – по ударам подопечные Клоппа вели со счетом 10:1, а показатель ожидаемых голов остановился на цифре 2,25. Тем не менее, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Во втором тайме началась феерия. Хозяева открыли счет уже через минуту после возобновления игры – это Жота замкнул скидку Фабинью после углового. Ноттингем ответил плотным выстрелом Гиббс-Вайта, который парировал Алиссон, а на 51-й минуте "лесники" сравняли! Обычный вброс из аута удачно наложился на провал Конате в единоборстве и неправильную позицию Фабинью – Гиббс-Вайт принял мяч и прострелил под удар Уильямсу. 1:1.

Мерсисайдцы пошли вперед и забили второй гол на 55-й минуте (Жота замкнул подачу со стандарта), однако на 67-й отличился и Гиббб-Уайт – Морган выиграл подбор перед штрафной площадкой и пробил в ближний угол. Впрочем, еще через три минуты очередной стандарт Ливерпуля завершился замыканием Салаха – 3:2!

Ноттингем и не думал сдаваться. В следующие 20 минут гости пробивали в перекладину и в сантиметре над ней. Тем не менее, спастись от поражения "лесникам" уже не удалось. Ливерпуль празднует победу.

В параллельном матче Лестер наконец остановил своё свободное падение. "Лисы" в родных стенах победили Вулверхэмптон, прервав 10-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах (причем девять из этих поединков завершались поражениями). Хотя после гола Куньи на 13-й минуте казалось, что этот ужас продолжится.

Впрочем, хозяева отыгрались еще в первом тайме с пенальти, который реализовал Ихеаначо. В середине же второго Кастань вывел Лестер вперед – и больше счет не менялся. Благодаря этой победе "лисы" ещё и покинули зону вылета, опустив туда Эвертон.

Брентфорд же свою безвыигрышную серию не остановил. Хотя команда была очень близкой к этому – "шмели" побеждали до 88-й минуты, пока не пропустили от Дугласа Луиса.

Бирмингемцы могли и выиграть этот поединок, но все завершилось ничьей. Таким образом, подопечные Томаса Франка не смогли победить уже в шестом туре подряд.

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