Ливерпуль и Порту согласовывают последние условия перехода Диаса к мерсисайдцам, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ливерпуль близок к трансферу главной звезды Порту за 60 млн евро, – The Athletic

Колумбиец уже договорился насчет личных условий контракта, рассчитанного на 5 лет. Отмечалось, что трансфер обойдется "красным" в 60 млн евро вместе с бонусами.

Диас в текущем сезоне провел 28 матчей, в которых оформил 16 голов и 6 ассистов. Звезда Порту пересекался с Ливерпулем на групповой стадии ЛЧ, однако забивал только Милану (по голу в каждом матче против "россонери").

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