Нападающий Айтрахта Уго Экитике все ближе к переезду на Энфилд.

Ливерпуль продолжает плодотворное трансферное окно, Следующим новичком “красных” станет Уго Экитике из Айнтрахта, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс в соцсети X.

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Французский нападающий не сыграл в товарищеской встрече немецкой команды против ФСФ Франкфурт (3:2), ведь готовится к прощанию с клубом.

Экитике уже согласовал личные условия с Ливерпулем, ожидается подписание контракта до 2031 года. Сам игрок ждет "зеленый свет" от Айнтрахта, чтобы завершить переход. Команда Арне Слота предлагает за игрока около 80 миллионов евро.

Напомним, что в команду из Франкфурта Экитике перешел в 2024 году из ПСЖ.

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