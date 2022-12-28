Вингер сборной Нидерландов Коди Гакпо близится к своему переходу в Ливерпуль.

Нидерландец уже прибыл в Англию, чтобы пройти медосмотр для перехода в Ливерпуль, сообщает Sky Sports.

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Ранее сообщалось, что Гакпо обошелся мерсисайдцам в 37 млн фунтов и еще 13 млн в качестве бонусов, а контракт рассчитан до 2028 года.

Отметим, что Коди сыграл в 24 поединках за ПСВ в текущем сезоне, отличившихся 13 голами и 17 результативными передачами.

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