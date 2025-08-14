Защитник Пармы Джованни Леони в ближайшее время должен перейти в Ливерпуль.

Ливерпуль достиг соглашения с Пармой по переходу 18-летнего защитника Джованни Леони за 35 миллионов евро, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Интер, Ювентус и Милан включились в борьбу за игрока, которым также интересуются гранды АПЛ

По последней информации, все документы уже согласованы, и Парма предоставила разрешение Леони отправиться в Ливерпуль для прохождения медицинского осмотра. Ожидается, что футболист пройдет обследование сегодня.

Юный итальянец, сыгравший всего 17 матчей за Парму, может действовать как в центре обороны, так и на правом фланге.

В то же время Ливерпуль, очевидно, не будет делать попыток приобрести защитника Динамо Тараса Михавко, об интересе к которому сообщалось ранее.

Таким образом, ближайшее время Леони станет седьмым новичком Ливерпуля после подписаний Флориана Вирца, Уго Экитике, Джереми Фримпонга, Милоша Керкеза и двух вратарей: Фредди Вудмана и Армина Печи.

Открытие сезона Премьер-лиги для Ливерпуля состоится уже в эту пятницу в матче против Борнмута, и клуб надеется оформить трансфер Леони вовремя для его возможного участия в стартовом туре.

