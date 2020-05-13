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Ливерпуль запланировал еще один трансфер футболиста из главного открытия Лиги чемпионов

11:48 43 Читати українською
Ливерпуль запланировал еще один трансфер футболиста из главного открытия Лиги чемпионов
Доминик Собослои / Getty images

Ливерпуль во время летнего трансферного окна может подписать очередного игрока австрийского Зальцбурга.

В трансферные планы Ливерпуля попал 19-летний венгр Доминик Собослои, сообщает Daily Mail со ссылкой на Tuttosport. Стоимость потенциального перехода оценивается почти в 30 млн евро.

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Стоит заметить, что Ливерпулю предстоит побороться за исполнителя с другими европейскими клубами. По информации источника, в услугах хавбека заинтересованы лондонский Арсенал, дортмундская Боруссия, РБ Лейпциг, а также итальянские Ювентус, Лацио и Милан.

Отметим, что Собослои в текущем сезоне сыграл за Зальцбург 27 матчей во всех турнирах и забил 4 гола. Чаще всего он действует на позиции левого хавбека, но также может сыграть в центре полузащиты. Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.

Напомним, в зимнее трансферное окно Ливерпуль приобрел у Зальцбурга, который стал одним из открытий группового этапа Лиги чемпионов, нападающего Такуми Минамино. В составе "красных" также выступают полузащитник Наби Кейта и форвард Садио Мане, которые в свое время тоже играли за австрийский клуб.

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Теги
Англия Доминик Собослои Доминик Собослои Ливерпуль Ливерпуль Зальцбург Зальцбург
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