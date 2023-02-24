После поражения от Реала (2:5) руководство Ливерпуля размышляет над кандидатами, которые смогли заменить Юргена Клоппа летом, если он захочет покинуть клуб.

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La Repubblica утверждает, что итальянец станет приоритетом клуба. Отмечается, что рассматриваются еще две кандидатуры – Зинедин Зидан и Маурисио Почеттино. Но руководству Ливерпуля больше нравится именно Де Дзерби.

Напомним, что бывший наставник Шахтера сейчас возглавляет английский Брайтон. "Чайки" занимают седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 35 очков. Недавно сообщалось, что несколько итальянских клубов, среди которых Ювентус и Интер также заинтересованы в услугах Де Дзерби.

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