Ливерпуль заинтересовался звездочкой Реала – Анчелотти окончательно определился относительно судьбы игрока
15:56 - Читати українською
Полузащитник Реала и сборной Турции Арда Гюлер попал на радары больших клубов
Арда Гюлер не сразу дебютировал за Реал из-за травмы, но сумел в последних матчах сезона показать свой талант публике.
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Как сообщает Marca, 19-летний турецкий хавбек Реала заинтересовал Ливерпуль, Реал Сосьедад и другие команды. Мадридцы знают об интересе к Гюлеру, но не собираются его отпускать летом. Ожидается, что он будет получать больше игрового времени в следующей кампании. И "сливочные", и тренер Карло Анчелотти считают Арду "неприкосновенным".
Напомним, что Гюлер сыграл за Реал в 12 матчах во всех турнирах. В его активе шесть голов.
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