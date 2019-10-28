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Ливерпуль заинтересовался 17-летним форвардом Порту

20:51 20 Читати українською
Ливерпуль заинтересовался 17-летним форвардом Порту
Фабиу Силва / ФК Порту

Английский Ливерпуль заинтересовался нападающим Порту Фабиу Силвой.

"Красные" недавно начали сотрудничество с бывшим скаутом португальского клуба Витором Матосом, который сразу порекомендовал руководителям клуба присмотреться к 17-летнему воспитаннику "драконов", информирует Liverpool Echo.

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Отметим, что Фабиу Силва дебютировал во взрослом футболе в августе этого года. В текущем сезоне он 4 раза выходил на замену в матчах Порту, а недавно забил свой первый гол – Силва отличился в победной игре с Фамиликаном (3:0). По оценке портала Transfermarkt трансферная стоимость молодого нападающего составляет 3 миллиона евро.

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