После погрома со счетом 9:0 команда Клоппа уволила первого тренера (под раздачу попал Скотт Паркер из Борнмута). На этом же стадионе "красные" принимали непобежденных в стартовых 4 турах "сорок" (победа и 3 ничьих, в том числе 3:3 дома против Манчестер Сити). Матч, как и онлайн-трансляция Ливерпуль – Ньюкасл на "Футбол 24", стартовал в 22:00. За гостей дебютировал 70-миллионный Исаак, который наконец-то получил разрешение на трудоустройство от британских бюрократов. Именно форвард сборной Швеции нанес первый удар в сторону ворот хозяев. Как и попытка Фрейзера, выстрел Исаака оказался несколько неточным.

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У "красных" за пол часа игры только 2 заблокированных удара Диаса и Салаха на 3 минуте – в пределах штрафного, но с контролем защитников. Поуп после этого неожиданно без контакта с кем-либо присел на газон, призвав на помощь врачей. Вратарь Ньюкасла принял таблетку и все же продолжил игру. Едва ли не первая осмысленная атака случилась на 34 минуте. Эллиотт бросил вперед, Фирмино еще дальше роскошно перевел в разрез. Диас обвел защитников и голкипера, но пальнул над пустыми воротами.

Гости ответили в похожем стиле, только забили. Александер-Арнольд ошибся на своей половине, Альмирон протянул, первую попытку Трипьера отдать на шведского нападающего перехватили. Лонгстафф же бросил за спины, и Исак очень уверенно прошил Алиссона. В 4 компенсированные до первого тайма минуты Ливерпуль взял штрафную Ньюкасла в осаду целым рядом угловых. Однако все ограничилось только заблокированным дальним ударом Трента. Интересный момент. Только раз за последние 10 матчей АПЛ команда Клоппа забила первой – именно Борнмуту 4 дня назад.

Хендерсона, казалось, заваливали на газон – такие пенальти ставят в Премьер-лиге все реже. А в следующей атаке соперник забил. Исак снова удивительно легко разобрался с защитниками. Только минимальный офсайд спас Ливерпуль. Вроде бы и вдвое больше ударов у хозяев (8:4), но по попаданиям в створ 0:2. Первый сейв Поупа случился на 60 минуте. После забрасывания Хендерсона из глубины Салах скинул назад, Диас откатил еще дальше, а Эллиотт не смог прошить кипера. Однако через несколько секунд Фирмино после паса Салаха сделал свое дело. До 79 минут пришлось ждать нового сейва Поупа. Диас классно приложился метров с 20. Вратарю Ньюкасла была непросто поставить блок, он и не пытался ловить мяч намертво.

Liverpool 2-1 Newcastle FT:



xG: 1.67-0.72

Shots: 23-5

Shots on target: 6-2

Possession: 71.8%-28.2%

Touches in opp. box: 50-5

Corners: 13-0



Liverpool win it at the death. pic.twitter.com/EHmsWA50KI — Squawka News (@SquawkaNews) August 31, 2022

Тот же колумбийский вингер после паса Салаха пробивал почти с 11-метровой отметки. Трипьер помог погасить силу выстрела. 19:5 по ударам, 14:2 из пределов штрафной. 5:2 попадания в створ ворот, 12:0 по угловым. Но только ничья по стопроцентным моментам (1:1) вплоть до самого финиша. Карвалью на 8 компенсированной (арбитр изначально прибавил 5) минуте забивает победный. После углового Гомес скинул, Салах головой пробил коряво, но Карвалью с лета добавил, идеально бахнув под перекладину. Клуб самых богатых владельцев в мире терпит первое поражение в сезону. Ливерпуль выходит на 5 место, обгоняя Ньюкасл на 2 балла. До Арсенала минус 7, Сити опережает красных на 5 очков.