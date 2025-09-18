Ливерпуль и Атлетико встретились в рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Мерсисайдцы открыли счет уже на 4-й минуте. Салах пробивал со штрафного, мяч после удара отбился к Робертсону и залетел в ворота. Еще через минуту Салах классно обыгрался с Гравенберхом, разрезав оборону Атлетико. Египтянин вышел один на один с голкипером и спокойно реализовал момент. Вскоре Салах мог забить еще один гол, но лидер Ливерпуля немного не попал в ворота после классного сольного прохода.

"Это будет замечательный матч": Каррагер спрогнозировал, какие команды сыграют в финале Лиги чемпионов

На 41-й минуте Вирц отдал хороший пас на Исака, но шведский форвард с хорошей позиции пробил по центру. Несмотря на значительное преимущество Ливерпуля, Атлетико смог сократить отставание. Распадори получил передачу из глубины, прошел в штрафную и отдал на Льоренте, который попал в нижний угол ворот Алиссона.

После перерыва игра не изменилась – Ливерпуль много владел мячом, а Атлетико грамотно оборонялся. На 65-й минуте хозяева поля выбежали в быструю контратаку, которая завершилась ударом Салаха в стойку.

У "матрасников" дублем мог отличиться Льоренте, хавбек убежал от нескольких защитников Ливерпуля, но пробил чуть выше ворот. Но все-таки Маркос забил. На 81-й минуте оборона Ливерпуля заблокировала удар Барриоса, но на подхвате оказался Льоренте. Испанец классно пробил под перекладину – 2:2.

Однако "красные" смогли вырвать победу. Уже в компенсированное время Собослай подал угловой, который ударом головой замкнул ван Дейк. В итоге матч завершился минимальной победой Ливерпуля, чемпионы АПЛ справились с непростым соперником.

ПСЖ разгромил Аталанту: Забарный получил 19 минут, конкурент Ильи провел мастер-класс – у Маркиньоса гол + пенальти