toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ БЕНФИКА - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ливерпуль выпустил форму в ретро-стиле – необычные цвета

20:23 18 Читати українською
Ливерпуль выпустил форму в ретро-стиле – необычные цвета
Игроки Ливерпуля / Reuters

Ливерпуль представил оригинальную коллекцию одежды в стиле 90-х годов.

Ливерпуль выпустил линию одежды, выполненную в стиле 90-х годов, сообщает твиттер мерсисайдцев.

Ливерпуль может не стать чемпионом Англии из-за фантастического стечения обстоятельств, – The Telegraph

Выполнена она в необычных цветах: зеленом, черном и белом. На одежду также нанесен старый логотип "красных".

К слову, Ливерпуль со значительным отрывом лидирует в чемпионате Англии, опережая второй Манчестер Сити аж на 22 пункта.

Грати, як гранд: чому нинішній Лестер крутіший за чемпіонський

blog_ava
"Никогда не видел Каштру таким злым, как в перерыве" – Пятов назвал виновного в провалах Шахтера против Бенфики
01:20
2160
Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Футбольная форма
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
    Ліга Європи — 14:162689 Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
49
мин
Фортуна
21:30
Герта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук