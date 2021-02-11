Ливерпуль вынужден выплатить компенсацию за рекордсмена АПЛ – известна сумма
Фулхэм все же выбил из Ливерпуля деньги за юного полузащитника Харви Эллиота.
Судейский комитет обязал чемпионов Англии выплатить "котеджерам" 1,2 млн фунтов, сообщает журналист Пол Джойс.
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Фулхэм требовал гораздо большую сумму (10 млн фунтов), но было принято компромиссное решение – 1,2 млн будут выплачены сразу, еще 500 тысяч, когда Эллиот подпишет свой второй профессиональный контракт. Предусмотрены бонусы, которые могут увеличить компенсацию до 4,3 млн, а также Фулхэм получит 20% с последующей продажи полузащитника Ливерпулем.
Сейчас Эллиот защищает цвета Блэкберна на правах аренды. В нынешнем сезоне Харви провел 22 матча, в которых отметился 4 голами и 8 ассистами. Полузащитник дебютировал на уровне АПЛ в возрасте 16 лет и 30 дней, что до сих пор остается рекордом турнира.
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