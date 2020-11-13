Как известно, Вирджил ван Дейк выбыл до конца сезона. На днях серьезную травму в расположении сборной Англии получил Джо Гомес, который тоже пропустит несколько месяцев.

Матч Ливерпуля в Лиге чемпионов оказался под угрозой срыва

Эти обстоятельства не оставили "красным" выбора. Если раньше Ливерпуль планировал подписать нового защитника только летом, то теперь должен форсировать события. Приоритетом для мерсисайдцев остается Дайот Упамекано из РБ Лейпциг, сообщает The Athletic.

Впрочем, в лагере чемпионов АПЛ понимают, что подписать француза зимой будет сложно, поэтому подготовили альтернативу. Одеть красную футболку могут Бен Уайт (Брайтон), Бремер (Торино) и Озан Кабак (Шальке).

После 8 туров АПЛ Ливерпуль занимает 3 место. Отставание от лидера составляет 1 пункт. Заметим, что в 8 матчах "красные" пропустили 16 голов – правда, 7 из них влетели в ворота подопечных Клоппа в матче с Астон Виллой.

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