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Ливерпуль выиграл суд против собственного технического спонсора и сможет заключить роскошный контракт с новым партнером

17:58 61 Читати українською
Ливерпуль выиграл суд против собственного технического спонсора и сможет заключить роскошный контракт с новым партнером
Игроки Ливерпуля / Reuters

Ливерпуль все же смог завоевать право на смену поставщика формы в следующем сезоне. Мерсисайдцам пришлось судиться с текущим спонсором – New Balance.

Судебный процесс между Ливерпулем и американской компанией завершился в пользу победителей Лиги чемпионов, информирует Marca.

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Причиной конфликта стал пункт о продлении контракта на сезон 2020/21. Представители американского бренда настаивали, что опция пролонгации текущего соглашения активировалась автоматически, и Ливерпуль должен выполнять предварительную договоренность. Впрочем, "красные" заключили предварительный контракт с Nike, который будет гарантировать им 70 млн фунтов в год, что на 25 млн больше, чем платит NB. Ливерпуль в суде смог доказать свою правоту, поэтому со следующего сезона сменит поставщика экипировки.

Напомним, "красные" начали свое сотрудничество с New Balance в сезоне 2015/16, до этого команду "одевал" Adidas.

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Англия Ливерпуль Ливерпуль Футбольная форма
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