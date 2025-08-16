В пятницу, 15 августа, сезон 2025/26 в АПЛ открывал поединок между Ливерпулем и Борнмутом (4:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

АПЛ, 1-й тур

Ливерпуль – Борнмут – 4:2

Голы: Экитике, 37, Гакпо, 49, Кьеза, 88, Салах, 90+4 – Семеньо, 64, 76

В матче 1-го тура АПЛ сошлись Ливерпуль и Борнмут. Действующий чемпион АПЛ уже успели проиграть Кристал Пэлас в матче за Суперкубок Англии, поэтому к этому поединку подходил не в лучшем настроении.

Уже на 4-й минуте Ливерпуль должен был выходить вперед: Салах получил передачу на левом фланге, сместился ближе к центру и из пределов штрафной закручивал под перекладину – голкипер в сногсшибательном прыжке перевел на угловой. После розыгрыша стандарта ван Дейк замкнул над перекладиной.

Борнмут огрызнулся ударом Семеньо, который успел на подачу Брукса, опередил Керкеза, но в падении пробил над воротами. Несмотря на угрожающий статус соперника "вишни" легко перекусывали атакующие потуги мерсисайдцев и выглядели довольно солидно на их половине поля.

В середине тайма Салах решил взять игру на себя: ворвался в штрафную, обыграл двух защитников и готовился к удару, но в последний момент Трюффер успел накрыть. На 31-й минуте ван Дейк снова бил головой под перекладину после навеса Вирца, но удар оказался слишком хилым и Петрович легко забрал сферу. Чуть позже Тавернье имел возможность отличиться, замыкая прострел от Смита, но мяч попал прямо в Алиссона.

В конце тайма Ливерпуль все-таки пробил оборону Борнмута. Мак Аллистер из центра поля отдал передачу на Экитике, тот пошел в лобовую атаку на Сенеси, Маркос подставил ногу, но мяч отскочил от нее за спину игроку Борнмута – французский новичок завершил комбинацию, записав в свой актив дебютный гол за "красных".

Буквально через минуту Уго мог оформить дубль: Гакпо убежал от Смита по левому флангу и навесил в штрафную – француз головой пробил над воротами.

Сразу после перерыва Гакпо сделал счет 2:0. Получив передачу на левом фланге штрафной он прошел с мячом до центра и закрутил в дальний угол.

Борнмут поплыл, а Ливерпуль полетел добивать соперника. Мак Аллистер закручивал из-за пределов штрафной под перекладину – повезло, что Петрович в невероятном прыжке перевел на угловой.

На 63-й минуте Вирц в касание замыкал передачу от партнера в левый угол – мяч прошел впритирку со стойкой. В следующей атаке Борнмут сократил отставание: длиннющая передача от Адамса со своей половины поля, Брукс с левого фланга прострелил в штрафную и Семеньо, на мгновение опередив ван Дейка, замкнул в сетку.

На экваторе второй сорокапятиминутки Семеньо подхватил мяч на своей половине поля, прошел через все поле и с линии штрафной точно пробил в противоход голкиперу – 2:2. На последние 10 минут Слот выпустил Кьезу и именно ему суждено было стать героем матча – после затяжной атаки он на добивании вывел Ливерпуль вперед.

Уже в добавленное время свой автограф в воротах "вишен" оставил и лучший бомбардир прошлого сезона – Мохамед Салах. Волевая победа, которая приносит Ливерпулю 3 очка и поднимает на вершину турнирной таблицы АПЛ.

