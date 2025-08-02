Ливерпуль вернется с рекордным предложением для Великобритании по Александру Исаку, но только когда Ньюкасл найдет замену своему результативному нападающему.

Ливерпуль не отказался от сделки по Александру Исаку и представит второе предложение, если Ньюкаслу удастся подписать замену нападающему, информирует Daily Mail.

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В пятницу официальное предложение чемпионов Англии на сумму 110 миллионов фунтов стерлингов было отклонено, после чего из Мерсисайда поступили заявления о том, что они не вернутся за стол переговоров.

Однако это – блеф. "Сороки" продвигаются в сделке по приобретению Беньямина Шешко из РБ Лейпциг и Йоана Виссы из Брентфорда. Поэтому они ждут, что Ливерпуль повысит предложение по Исаку. Ньюкасл ждет, что "красные" вернутся с рекордным для Великобритании предложением за Исака.

В субботу швед вернулся в Тайнсайд после того, как на прошлой неделе воспользовался тренировочной базой своего бывшего клуба Реал Сосьедад, поскольку он и его агент пытаются добиться перехода в Ливерпуль.

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