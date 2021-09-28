Новыми вице-капитанами "красных" стали Алиссон, Александер-Арнольд и Робертсон, сообщает Goal.

Салах установил исторический рекорд Ливерпуля – египтянин был очень близок к "опозданию"

Кто-то из них сможет вывести Ливерпуль на поле при отсутствии основных претендентов на повязку. Капитаном мерсисайдцев остался Джордан Хендерсон. Первые на подмене – Джеймс Милнер и Вирджил ван Дейк.

"У нас было три претендента на капитанскую повязку, а игроки выбрали еще трех. В прошлом году мы, очевидно, из-за потери игроков столкнулись с проблемами, не было никого из основной группы капитанов. Поэтому я решил, что увеличение группы имеет смысл", – отметил Клопп.

К слову, уже во вторник, 28 сентября, Ливерпуль будет играть на выезде против Порту во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало поединка в 22:00.

Магічний Маліновський дав майстер-клас Шахтарю, Баварія змушує Динамо тремтіти, Арсенал і Барса віджили – огляд вікенду