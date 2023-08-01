Джордан Хендерсон, который решил покинуть мерсисайдцев и присоединиться к Аль-Иттифаку, долгое время был капитаном команды. До старта кампании 2023/24 Юргену Клоппу предстояло решить, кто станет его преемником.

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Как информирует официальный сайт Ливерпуля, Вирджил ван Дейк будет новым капитаном команды, а роль вице-капитана досталась Тренту Александеру-Арнольду. Нидерландец исполняет обязанности капитана и в национальной сборной.

Ван Дейк выступает за Ливерпуль с 2018 года. За это время он провел 222 матча в составе мерсисайдцев. Вместе с командой Клоппа Вирджил выигрывал титул чемпиона Англии, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

Прошлый сезон для ван Дейка был неудачным. Центральный защитник играл ненадежно, за что его неоднократно критиковали.

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