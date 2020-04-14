Ливерпуль ввел штрафы за опоздание на онлайн-тренировки

Наставник английского Ливерпуля Юрген Клопп поделился мыслями о работе своих подопечных в условиях карантина.

"Мне нравится, хоть все довольно необычно. Если тренировка начинается в 10, то чат открывается в 9:30.

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На первые занятия приходили заранее, поскольку нужно было освоить технологию. Теперь все знают, как это работает. Если кто-то опаздывает на тренировки, то будет оштрафован", – признался тренер в комментарии официальному сайту клуба.

Отметим, что вынужденная пауза в чемпионате Англии, вызванная пандемией коронавируса, длится с 9 марта. Руководство АПЛ надеется, что во второй половине мая удастся возобновить тренировки в обычном режиме.

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