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Ливерпуль ввел штрафы за опоздание на онлайн-тренировки

20:25 13 Читати українською
Ливерпуль ввел штрафы за опоздание на онлайн-тренировки
Юрген Клопп / Reuters

Наставник английского Ливерпуля Юрген Клопп поделился мыслями о работе своих подопечных в условиях карантина.

"Мне нравится, хоть все довольно необычно. Если тренировка начинается в 10, то чат открывается в 9:30.

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На первые занятия приходили заранее, поскольку нужно было освоить технологию. Теперь все знают, как это работает. Если кто-то опаздывает на тренировки, то будет оштрафован", – признался тренер в комментарии официальному сайту клуба.

Отметим, что вынужденная пауза в чемпионате Англии, вызванная пандемией коронавируса, длится с 9 марта. Руководство АПЛ надеется, что во второй половине мая удастся возобновить тренировки в обычном режиме.

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Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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