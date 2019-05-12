toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:0 – видео голов и обзор матча

12 мая 19:52 356 Читати українською
Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:0 – видео голов и обзор матча
Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:0 – видео голов и обзор матча

Ливерпуль победил Вулверхэмптон в 38 туре АПЛ. Смотрите видео голов матча Ливерпуль – Вулверхэмптон.

17’ Садио Мане
81’ Садио Мане
 
17’ Садио Мане
81’ Садио Мане

Ливерпуль благодаря дублю Садио Мане обыграл Вулверхэмптон. Однако победа Манчестер Сити над Брайтоном не позволила команде Юргена Клоппа стать чемпионом Англии.

Ливерпуль благодаря дублю Мане переиграл Вулверхэмптон и закончил сезон в АПЛ вторым с фантастическим количеством очков

blog_ava
Тоттенхэм – Ливерпуль: финал Лиги чемпионов откроют украинские музыканты
07:30
1375
Теги
Англия Видеоновости АПЛ Ливерпуль Ливерпуль Вулверхэмптон Вулверхэмптон Ливерпуль - Вулверхэмптон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
    Італія — 13:25749 Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
3
час
:
18
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук