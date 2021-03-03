"Мы немного заволновались, когда счет стал 1:1, но здорово отреагировали и забили свои голы. Все было заслуженно – мы играли очень хорошо. Матчи очень тяжелые, а мы достаточно комфортно победили на последних минутах.

Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 4:1 – видео голов и обзор матча

Соперник был опасен после того, как сравнял счет, но Манчестер Сити продолжил владеть мячом, не сдался. Для нас это хороший урок в мелких деталях. Но если говорить об игре, мы были очень хорошие.

В этом году календарь очень плотный. У нас не было ни одной полноценной недели – очень много матчей. А еще и Вулверхэмптон, физически и психологически сильная команда. Я более чем доволен тем, что мы сделали.

Рекорды? О рекордах мы будем говорить потом. Зимой в Англии – в ноябре, декабре, январе – происходит настоящий ад. Поэтому это очень выдающийся показатель. Я очень горжусь. Но Ливерпуль все еще остается чемпионом. Чтобы взять АПЛ, Манчестер Сити нужны очки", – приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, Манчестер Сити разбил Вулверхэмптон (4:1), добыв уже 21-ю победу подряд. "Горожане" набрали 65 очков, оторвавшись от Манчестер Юнайтед на 15 пунктов.

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