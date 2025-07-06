Ливерпуль официально подтвердил новую дату старта предсезонной подготовки – игроки соберутся на базе AXA Training Centre во вторник, 8 июля.

Мир попрощался с Диогу Жотой и его братом – церемония погребения состоялась в Португалии

Клуб был вынужден перенести начало сборов из-за трагической смерти Диогу Жоты и его брата Андре Силвы.

Как сообщает Liverpool Echo, большинство игроков первой команды Арне Слота приняли участие в похоронах, которые состоялись в португальском Гондомаре в субботу, 5 июля. Братья погибли в автокатастрофе, когда их автомобиль сорвался с дороги после разрыва шины. Они направлялись из Испании в порт, чтобы успеть на паром в Англию.

Изначально первая группа футболистов должна была собраться еще в пятницу, 4 июля, а остальные – в понедельник, 7-го. Однако из-за трагедии команде предоставили дополнительный отдых.

Теперь команда начнет тренировки 8 июля. Пока непонятно, сыграет ли Ливерпуль свой первый товарищеский матч против Престона, запланированный на воскресенье, 13 июля. Решение о поединке примут после консультаций со всеми игроками и тренерским штабом, которые еще переживают потерю близкого друга и коллеги.

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