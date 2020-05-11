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Ливерпуль возобновил интерес к вундеркинду Арсенала, – СМИ

12:35 59 Читати українською
Ливерпуль возобновил интерес к вундеркинду Арсенала, – СМИ
Сака (слева) против Ливерпуля / Reuters

Полузащитник лондонского Арсенала Букайо Сака летом может перебраться на Энфилд.

Мерсисайдцы планируют подписать хавбека в ближайшее трансферное окно, сообщает Daily Express.

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Форма Саки в нынешнем сезоне поразила обозревателей и вызвала интерес Ливерпуля. Его трансфер, однако, не будет легкой задачей для "красных". Арсенал намерен отклонять все предложения относительно продажи 18-летнего универсала.

В сезоне 2019/20 Букайо Сака провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 9 результативных передач. Юниор может сыграть на любой позиции на левом фланге.

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