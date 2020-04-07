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Ливерпуль вмешался в трансферные планы Манчестер Юнайтед – на радаре "красных" два таланта из Бундеслиги

11:22 61 Читати українською
Ливерпуль вмешался в трансферные планы Манчестер Юнайтед – на радаре "красных" два таланта из Бундеслиги
Юрген Клопп / Reuters

Ливерпуль во время ближайшего трансферного окна надеется провести работу на перспективу.

Лидер АПЛ заинтересован в подписании дуэта из Боруссии М – форварда Маркуса Тюрама и хавбека Дениса Закарии, информирует Express.

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Француз и швейцарец стали ключевыми игроками "жеребцов", которые в текущем сезоне неожиданно ведут борьбу за зону Лиги чемпионов. Ливерпуль якобы готов выложить 88 млн фунтов, чтобы убедить Боруссию отпустить своих талантов. Стоит добавить, что на Закарию претендует и заклятый враг мерсисайдцев – Манчестер Юнайтед.

Статистика Тюрама в текущем сезоне Бундеслиги – 6 голов и 7 ассистов в 26 матчах. Закария провел 23 поединка, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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