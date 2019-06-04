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Ливерпуль включился в борьбу за Де Лигта

4 июня 23:28 60 Читати українською
Ливерпуль включился в борьбу за Де Лигта
Маттейс Де Лигт / ФК Аякс

Ливерпуль стал еще одним претендентом на защитника Аякса Маттейса Де Лигта.

Ливерпуль заинтересован в подписании защитника Аякса Маттейса Де Лигта, сообщает Bild.

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Обладатели Кубка Лиги чемпионов поспорят за голландца с Барселоной и Манчестер Юнайтед. Ранее была информация, что защитник проинформирует руководство "красных дьяволов" относительно своего решения.

В Ливерпуле выступает партнер Де Лигта по сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк, тогда как в Барселону перешел Фрэнки де Йонг.

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