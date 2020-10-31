Ливерпуль принимает Вест Хэм в рамках 7-го тура АПЛ. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Ливерпуль – Вест Хэм стартует в 19:30 по киевскому времени. Следить за поединком вживую можно на телеканале Setanta Sport (наличие соответствующей подписки позволяет смотреть игру непосредственно в й новости). Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24". Андрей Ярмоленко начнет матч на скамейке запасных, а за Ливерпуль в АПЛ дебютирует центральный защитник Натаниэль Филлипс.

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Ливерпуль – Вест Хэм: стартовые составы:

Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд, Гомес, Филлипс, Робертсон – Хендерсон, Вейналдум, Джонс – Салах, Фирмино, Мане

Запасные: Адриан, Милнер, Минамино, Жота, Вильямс Р., Шакири, Вильямс Н.

Вест Хэм: Фабиански – Цоуфал, Бальбуена, Огбонна, Крессвелл, Масуаку – Боуэн, Райс, Соучек, Фонрналс – Алле

Запасные: Ярмоленко, Рэндолф, Диоп, Фредерикс, Лансини, Бенхрама, Снодграсс