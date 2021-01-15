Защитник Ливерпуля Жоэль Матип вернулся к тренировкам с общей группой футболистов действующего чемпиона Англии, сообщил представитель клуба Джеймс Кэрролл в Twitter.

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29-летний камерунец пропустил несколько недель из-за повреждения приводящей мышцы. Сможет ли Жоэль помочь Юргену Клоппу решить проблему с центральными защитниками в ближайшей встрече с МЮ (17 января) – пока остается под вопросом.

В нынешнем сезоне АПЛ Матип провел 8 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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