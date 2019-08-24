Ливерпуль вдвое повысит зарплату ван Дейка – стороны ведут переговоры

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк может подписать новый контракт с мерсисайдцами на улучшенных условиях.

Ливерпуль готов увеличить зарплату Вирджил ван Дейку в 2 раза, сообщает 90min.

Месси, Роналду и ван Дейк – претенденты на награду игрока сезона 2018/19 от УЕФА

Клуб готов увеличить зарплату со 125 тысяч фунтов стерлингов в неделю до 250 тысяч. В июне появилась информация, что стороны начали переговоры по этому вопросу.

Напомним, Ван Дейк был признан лучшим игроком АПЛ прошлого сезона. Также защитник номинирован на звание лучшего игрока 2019 по версии ФИФА.

Топ-10 самых дорогих защитников мира – лето-2019 принесло серьезные изменения