Ливерпуль вдвое повысит зарплату ван Дейка – стороны ведут переговоры

Мир — 09:00 187
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Лунін проти Реала, українці та Фонсека стартують в Італії, а Ліверпуль проекзаменує Арсенал: топ-матчі євровікенду
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Зозуля помог Альбасете победить Жирону – украинец получил желтую карту и низкую оценку за матчИспания — 01:10 233
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"Швед там умер что ли": фаны Селтика взорвались гневом из-за "чернобыльского Роббена", а тренер все объяснилЛига Европы — 23 авг 1725
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Гвардиола оценил физическое состояние Зинченко после проблем в матче с ТоттенхэмомАнглия — 23 авг 779
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Сможет ли Лунин вернуться в Реал этим летом – Зидан и наставник Вальядолида комментируют странную ситуациюИспания — 23 авг 1491