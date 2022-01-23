Чемпионат Англии 2021/22, 23-й тур

Арсенал – Бернли – 0:0

Кристал Пэлас – Ливерпуль – 1:3

Голы: Эдуар, 55 – Ван Дейк, 8, Окслейд-Чемберлейн, 32, Фабинью, 89 (пен)

Лестер – Брайтон – 1:1

Голы: Дака, 46 – Уелбек, 82

Арсенал в родных стенах принимал Бёрнли. В случае победы лондонцы поравнялись бы с МЮ по очкам и вернулись в зону ЛЧ – и почти никто не сомневался в триумфе, ведь "бордовые" идут на последней позиции в турнирной таблице. Впрочем, подопечные Шона Дайча упёрлись, выдав вполне равный первый тайм с несколькими опасными моментами (по их количеству гости не уступали лондонцам).

На перерыв команды отправились при нулях на табло. Во втором тайме Арсенал прижал Бёрнли, создав целый вагон моментов. Один из лучших имел Смит-Роу – Эмиль пробивал в пустые ворота после прорыва Тирни, однако мяч прошёл рядом со штангой. К сожалению для болельщиков "канониров", сломить сопротивление "бордовых" хозяева так и не смогли. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

В параллельном поединке Кристал Пэлас принимал Ливерпуль. Первый тайм у мерсисайдцев пошёл, как по маслу: уже на 8-й минуте они открыли счёт в результате подачи Робертсона с углового и замыкания Ван Дейка, а на 32-й Энди исполнил второй ассист – Окслейд-Чемберлейн принял его заброс на дальнюю штангу и расстрелял ворота. 0:2! Правда, перед перерывом "орлы" огрызнулись двумя классными моментами – выстрел Олисе из пределов штрафной Алиссон парировал ногой, а Матета при выходе один на один переиграл голкипера и пробил мимо дальней штанги.

Отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе в счёте, однако выводов из нервного финала первого тайма гости не сделали. Кристал Пэлас наказал за это несколькими моментами на первых минутах второго тайма, а на 55-й минуте они отквитали один гол усилиями Эдуара – Одсон пробил в пустые ворота после прорыва Матета в штрафную. 1:2!

Подопечные Патрика Виейра вполне могли оформить камбэк, однако несколько классных поводов для этого "орлы" не реализовали. На 89-й минуте хозяева ещё и привезли себе пенальти, который реализовал Фабинью. 1:3! Этот гол поставил точку во встрече. Ливерпуль празднует трудную победу.

Лестер дома встречался с Брайтоном, пытаясь реабилитироваться за невероятное поражение Тоттенхэма в предыдущем туре. "Лисицы" доминировали, упустив не менее четырёх голевых случаев ещё до перерыва, а на первых секундах второго тайма они открыли счёт – это Дака сыграл на добивании. 1:0! После хозяева создали ещё несколько хороших моментов, но ни один из них реализовать не удалось.

"Чайки" терпели в течение всего матча, но в его эндшпиле они заставили Амекс Стедиум хвататься за голову. В частности, на 72-й минуте Уелбек замыкал прострел с правого фланга ударом метров с трёх (Шмейхель спас Лестер), а на 82-й он же сравнял счёт – Дани замкнул подачу Мопея, пробив головой во вратарский угол. 1:1! Этот гол и решил судьбу встречи. Ничья!