Ливерпуль претендует на полузащитника Вулверхэмптона Диогу Жоту, сообщает издание Sky Sports.

Вулверхэмптон снова подписал таланта из Португалии

Клубы находятся на финальной стадии переговоров и могут объявить о трансфере уже в ближайшую субботу. "Волки" требуют за своего футболиста 35 млн фунтов стерлингов, и мерсисайдцы, чтобы сэкономить, рассматривают также вариант с привлечением к делу своего 18-летнего защитника Ки-Яна Хувера, интерес к которому уже давно проявляет команда Эшпириту Санту.

Напомним, Жота перешел в Вулверхэмптон в июле 2018 году из мадридского Атлетико за 14 млн евро. Его соглашение с "волками" истекает в июне 2022 года. В прошлом сезоне он провел за свою команду 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает футболиста в 28 млн евро.

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