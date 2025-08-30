В самой громкой трансферной саге до сих пор не поставлена точка. Александр Исак все еще может перейти в Ливерпуль.

Ньюкасл официально подписал замену Исаку, оформив самый дорогой трансфер в истории

Как сообщает Jan Aage Fjørtoft, вероятнее всего, что переговоры между "сороками" и мерсиайдцами продолжатся после матча с Лидсом. Цена трансфера составит 130 миллионов фунтов стерлингов. Переход Исака в Ливерпуль должен состояться в ближайшее время.

Напомним, что Александр бунтовал, пропуская тренировки, поскольку хотел, чтобы Ньюкасл отпустил его. Впрочем, все лето "сороки" отказывались продать шведского форварда.

