После фактического отказа Трента Александра-Арнольда продлить контракт с Ливерпулем, “красные” определились с приоритетом переподписать других лидеров команды. И Мохамед Салах почти согласовал новое соглашение с мерсисайдцами, сообщает FootMercato.

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32-летний египтянин хотел существенного повышения зарплаты (25 млн фунтов в год вместо 18, которые получает сейчас – прим.) на фоне постоянного интереса клубов из Саудовской Аравии, манивших игрока Ливерпуля сумасшедшими суммами. Отмечается, что подробности относительно зарплаты египтянина по новому контракту не раскрываются, но он близок к тому, чтобы получить то, чего хотел последние несколько месяцев. Кроме этого, Мохамед таки добился подписания контракта на больший срок, чем предлагало руководство и останется в команде еще на 2 года.

Напомним, что Салах перешел в Ливерпуль в 2017 году и стал одним из лучших игроков в истории АПЛ, побив немало рекордов. В текущем сезоне у него на счету 32 гола и 22 ассиста в 44 матчах во всех турнирах.

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