Ливерпуль победил на выезде Ньюкасл (3:2) в матче второго тура АПЛ. Отчет об игре и результате встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Второй тур АПЛ закрывало противостояние Ньюкасла против Ливерпуля. Градус напряжения перед матчем был необычно высоким из-за трансферной саги вокруг Александра Исака. В сезоне 2024/25 на Сент-Джеймс Парк команды сыграли в ничью 3:3, поэтому болельщики ожидали как минимум повторения подобного шоу.

Ньюкасл публично ответил на обвинения Исаака – резкое заявление и намек на ложь бомбардира

Игра началась сразу с грубых подкатов со стороны обеих команд. Игроки обеих команд играли настолько жестко, будто именно от этого матча зависит судьба Александра Исаака, который снова не попал в заявку Ньюкасла на игру из-за своего демарша.

Вирц опасно проверял Поупа с дальней дистанции, но вратарь "сорок" спас команду. Зато у ворот Ливерпуля было опасно после атак на правый фланг "красных", где в защите из-за травмы Джереми Фримпонга неожиданно вышел Доминик Собослай.

Уже казалось, что первый тайм закончится печальными нулями, Райан Гравенберх на 35-й минуте решился на удар из-за пределов штрафной и открыл счет – 1:0!

В концовке тайма Ньюкасл остался в меньшинстве – Энтони Гордон жестко влетел в Вирджила ван Дейка. После просмотра VAR бывший игрок Эвертона получил прямую красную карточку.

Ливерпуль воспользовался большинством на старте второго тайма и удвоил преимущество в счете – Уго Экитике с передачи Гакпо забил мяч команде, в которую мог перейти летом.

Интригу во встрече восстановил Бруно Гимараес на 57-й минуте, замкнув головой подачу Ливраменто – 1:2!

Забитый мяч так захватил Ньюкасл, что они почти забыли о том, что играют в меньшинстве и изо всех сил пытались сравнять счет. Слишком заметным было отсутствие чистого форварда у "сорок" – именно поэтому на поле вышел молодой Уильям Осула. Датский нападающий, который в прошлом сезоне был дублером Исака, на 88-й минуте после стандарта сделал 2:2 на табло.

Ньюкаслу было этого мало – хозяева поединка бросились в атаку вырывать победу в меньшинстве, но Ливерпуль наказал их за смелость. Уже на 90+10-й минуте 16-летний Рио Нгумоха оформил победный мяч для команды Слота – 3:2!

Далее на Ливерпуль после такой эмоциональной победы ждет сверхтяжелый матч против Арсенала в третьем туре АПЛ.

