Ливерпуль узнал, когда получит чемпионский кубок АПЛ

Ливерпулю придется ждать последнего домашнего матча сезона, чтобы получить свой трофей.

Регламент АПЛ позволяет победителю получить заветный трофей в свои руки только в заключительном домашнем матче сезона, поэтому Ливерпуль будет награжден 22 июля.

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Этот последний в сезоне АПЛ матч на Энфилде – против Челси – Ливерпуль должен был сыграть 18 июля, однако поединок пришлось отложить из-за выхода "синих" в полуфинал Кубка Англии. АПЛ уже утвердила новую дату матча, а вместе с ней и церемонии награждения.

Напомним, Ливерпуль завоевал свое первое с 1990 года чемпионство еще на прошлой неделе, когда Манчестер Сити проиграл Челси со счетом 2:0.

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