Ливерпуль рассматривает возможность подписания полузащитника Штутгарта Анджелло Стиллера. Как информирует Givemesport, чемпион Англии уже выразил заинтересованность в трансфере 24-летнего немца, контракт которого содержит клаусулу в 34 миллиона евро.

Воспитанник Баварии не смог закрепиться в основе мюнхенцев и в 2021 году перебрался в Хоффенхайм, а впоследствии перешел в Штутгарт. В составе "швабов" он дебютировал в Лиге чемпионов в сезоне 2024/25, чем привлек внимание топ-клубов Европы.

На Энфилде видят в Стиллере вариант усиления середины поля. Сейчас в центре поля стабильно играют Райан Гравенберх и Алексис Мак Аллистер, а Ватару Эндо рассматривается скорее как ротационный вариант. В то же время Стиллер, который ранее был именно дублером Эндо в Штутгарте, считается перспективным и универсальным исполнителем.

В Германии он уже успел выиграть Кубок страны, а также дебютировал за сборную, где имеет пять матчей. Сам футболист, по информации источника, не против перехода в Ливерпуль.

