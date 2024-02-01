В среду, 31 января, Ливерпуль на своём официальном сайте объявил о начале съёмок документального фильма о последних месяцах пребывания Юргена Клоппа на посту главного тренера "красных". Он выйдет в эфир после сезона 2023/24 и будет состоять из нескольких серий.

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В последние месяцы камеры будут внимательно следить за Клоппом и его подопечными, что даст зрителям уникальную возможность взглянуть на происходящее внутри раздевалки Ливерпуля.

Ранее Юрген заявлял в интервью, что подал бы в отставку, если бы в раздевалке мерсисайдцев появились камеры. Однако теперь тренер дал своё согласие. "Поскольку это мой последний сезон, я чувствовал, что мы должны предложить зрителям редкую возможность взглянуть изнутри на то, что делает этот клуб таким особенным: на людей, от наших болельщиков до наших игроков, и на тех, кто так усердно работает за кулисами", – заявил Клопп.

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