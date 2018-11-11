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Ливерпуль уверенно одолел Фулхэм и временно возглавил турнирную таблицу: 12 тур АПЛ, матчи воскресенья

16:06 9 Читати українською
Ливерпуль уверенно одолел Фулхэм и временно возглавил турнирную таблицу: 12 тур АПЛ, матчи воскресенья
Салах отметился забитым голом / Твиттер ФК Ливерпуль

В матче 12 тура АПЛ Ливерпуль не испытал проблем в матче с аутсайдером Фулхэмом. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Ливерпуль без проблем победил Фулхэм. В конце первого тайма Салах в классной контратаке открыл счет, а в начале второго Шакири с передачи Робертсона установил окончательный счет в матче.

Благодаря этой победе Ливерпуль временно возглавил турнирную таблицу, ведь Манчестер Сити чуть позже сойдется в битве с соседями из Юнайтед. Фулхэм с 5 очками продолжает находиться на самом дне чемпионата.

Чемпионат Англии 2018/19, 12 тур

Ливерпуль – Фулхэм – 2:0

Голы: Салах, 41, Шакири, 53

Челси – Эвертон – начало матча в 16:15

Аренал – Вулверхэмптон – начало матча в 18:30

Англия12 турЭмирейтс (Лондон)

Арсенал - Вулверхэмптон: Воскресенье 11 ноября 2018

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