Ливерпуль уверенно одолел Фулхэм и временно возглавил турнирную таблицу: 12 тур АПЛ, матчи воскресенья

В матче 12 тура АПЛ Ливерпуль не испытал проблем в матче с аутсайдером Фулхэмом. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Ливерпуль без проблем победил Фулхэм. В конце первого тайма Салах в классной контратаке открыл счет, а в начале второго Шакири с передачи Робертсона установил окончательный счет в матче.



Благодаря этой победе Ливерпуль временно возглавил турнирную таблицу, ведь Манчестер Сити чуть позже сойдется в битве с соседями из Юнайтед. Фулхэм с 5 очками продолжает находиться на самом дне чемпионата.

Чемпионат Англии 2018/19, 12 тур

Ливерпуль – Фулхэм – 2:0

Голы: Салах, 41, Шакири, 53

Челси – Эвертон – начало матча в 16:15

Аренал – Вулверхэмптон – начало матча в 18:30