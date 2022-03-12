Чемпионат Англии 2020/21, 29-й тур

Брайтон – Ливерпуль – 0:2

Голы: Диас, 20, Салах, 61 (пен)

Брентфорд – Бёрнли – начало в 17:00

Программу дня в Англии поединок открывал поединок на Амекс Стедиуме, где Брайтон принимал Ливерпуль. Мерсисайдцы должны были побеждать любой ценой, ведь отставание от Сити увеличилось до шести очков – и в триумфе гостей никто не сомневался. "Чайки", конечно же, способны дать бой любому, но 4-матчевая серия поражений о многом говорила.

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Игра оказалась такой, как и ожидали. Брайтон время от времени огрызался хорошими контратаками, но Ливерпуль тотально доминировал. "Красные" явно не включали полных оборотов, но и в "тихом" режиме их хватило на уверенную победу. Так, уже на 20-й минуте Луис Диас вывел мерсисайдцев вперёд, избежав офсайда, зацепившись за вынос Матипа и протолкнув мяч мимо кипера (тот опрометчиво вышел из ворот).

На 61-й, после нескольких моментов и попадания в перекладину, Салах удвоил преимущество с пенальти (его привез Биссума, который рукой заблокировал удар Мане.). 0:2! Этот гол стал последним во встрече, хотя Диас мог довести дело до разгрома.

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