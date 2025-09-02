Руководство Ливерпуля не жалело средств на усиление команды.

Ливерпуль в трансферное окно подписал нападающего Александра Исака за рекордные 125 миллионов фунтов стерлингов.

Ливерпуль объявил о трансфере Исака – самая большая сумма в истории АПЛ

Кроме Исака, Ливерпуль оформил еще два крупных трансфера – Флориана Вирца (116,5 млн) и Уго Экитике (79 млн). Клуб приобрел семь игроков на общую сумму 446 миллионов фунтов стерлингов.

Мерсисайдцы установили таким образом трансферный рекорд мира. Предыдущее достижение принадлежало Челси, который потратил 434,5 миллиона фунтов летом 2023 года. Отметим, что Манчестер Сити приобрел игроков на общую сумму более 185 млн.

Стоит добавить, что трансферная цена Исака превысила сумму, потраченную 10 клубами АПЛ за все трансферное окно.

