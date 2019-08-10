Ливерпуль уничтожил Норвич в дебютном матче нового сезона АПЛ

Ливерпуль открыл новый розыгрыш чемпионата Англии разгромом Норвича в родных стенах (4:1).

Календарь АПЛ подарил Ливерпулю право открыть чемпионат матчем против Норвича. "Канарейки" выходили на поле "Энфилда" в статусе новичка, однако их кадровая комплектация и стиль игры заставляли фанатов ожидать очень интересный поединок.

Ливерпуль курьезным образом открыл счет в матче с Норвичем – АПЛ второй раз в истории начинается с автогола

Первые его минуты доказали справедливость таких рассуждений: гости не боялись вице-чемпиона и постоянно лезли вперёд, что завершилось моментом уже на 5-й минуте: Алиссон ошибся при передаче низом, Пукки перехватил мяч и прострелил под удар Штиперманну – выше ворот! Ливерпуль не стал тянуть с наказанием за расточительство, за две минуты организовав голевую атаку: Ориги получил пас по левому флангу от Робертсона, качнул Ааронса и выполнил передачу на линию вратарской, а защитник "канареек" – Грант Хэнли – ненароком подправил сферу в дальний угол собственных ворот.

Норвич не сдался, едва не отыгравшись уже на 10-й минуте. Всё началось с отбора в центре поля после которого гости быстро пришли к линии штрафной; в завершении эпизода Пукки пяткой скинул мяч под удар на Штиперманна, однако тот пробил совсем неточно. На 15-й Пукки снова оказался в центре внимания, ворвавшись на левый край штрафной, однако его выстрел накрыли защитники.

Ловрен может перейти в Рому на правах аренды с выкупом

Несмотря на бесстрашие футболистов Норвича, общее преимущество было на стороне Ливерпуля. Мерсисайдцы держали мяч и разрывали оборону соперника через проходы по флангам – особенно заметным был Робертсон. На 16-й минуте Энди мог отличиться красивым голом с левого края штрафной в девятку, однако мяч пролетел над перекладиной. Впрочем, сколько ниточке ни виться, а конец один: на 19-й минуте быстрая атака "красных" завершилась вхождением в штрафную "канареек", а в завершении эпизода Салах обыгрался с Фирмино и пробил с правого края в дальний нижний угол – 2:0!

Несмотря на общее доминирование Ливерпуля, гости не сдавались. На 22-й минуте они могли сократить своё отставание в счёте после разрезного паса и выхода Пукки один на один с Алиссоном, однако Теемо не смог переиграть голкипера (и залез в офсайд). На 25-й и 26-й пробивали метров с 23-х Буэндиа и Штиперманн – первый выстрелил слабо, а вот удар второго Алиссон вытащил из дальнего угла. Казалось, что игра уже выровнялась, однако на 28-й вся интрига встречи была убита угловым мерсисайдцев. Салах исполнил подачу, а ван Дейк замкнул – 3:0. Очень просто.

Здесь уже можно было сказать, что Норвич упал в нокаут. Ливерпуль уверенно разрывал оборону соперника и едва не забил четвертый гол на 31-й минуте – это Фирмино принял передачу Александера-Арнольда в штрафной, развернулся и пробил в дальний угол, но Крул парировал! Вытащил голкипер и дальний выстрел Хендерсона на 34-й, однако уже на 35-й гол в ворота "красных" после подачи с углового едва не забил Трибул. Мяч прошел рядом со штангой, а Алиссон при попытке исполнить удар от ворот упал, сразу позвав врачей. Покинув поле на своих двоих, он оставил ворота на Адриана.

Алиссон травмировался в матче против Норвича – Адриан дебютировал за Ливерпуль

Норвич не успел воспользоваться возможностью пробить резервиста, ведь на 43-й минуте таки пропустил четвёртый гол – и снова очень просто. Александер-Арнольд исполнил подачу с правого фланга, а Ориги выскочил из-за спин защитников и пробил головой. 4:0! Если бы Норвич проигнорировал поединок, то в статистике пропущенных "канарейками" голов было бы только три мяча.

После перерыва на поле уже можно было выключать свет. Даже техника для переговоров арбитров начала выходить из строя, из-за чего старт второго тайма пришлось отложить на несколько минут. Когда же игра была возобновлена, Ливерпуль пошел забивать пятый гол – и уже на 48-й минуте эта задача могла быть выполнена. После передачи в штрафную Хендерсон и Фирмино пробивали с нескольких метров, однако каким-то чудом мяч не залетел в ворота. На 54-й же Салах отобрал мяч у Трибула, ворвался в штрафную и закрутил в дальний угол – рядом со штангой! Впрочем, Норвич не сдавался.

Воронин: Желаю Ливерпулю завоевать чемпионство АПЛ

На 62-й минуте у ворот Ливерпуля раздался первый звоночек второго тайма – это Ляйтнер, который только вышел на замену, выстрелил с правого края штрафной в ближнюю девятку и попал в перекладину. На 64-й же "канарейки" добились своего, забив свой первый гол в новом сезоне АПЛ: Буэндиа исполнил прекрасную разрезную передачу в штрафную на Пукки, которому оставалось пробить мимо Адриана – 4:1!

После этого игра пошла примерно так, как хотели бы "канарейки" перед её началом. Нет, они не перехватили инициативу и продолжили страдать от настырности мерсисайдцев – например, на 71-й минуте после удара Фирмино метров с 20-ти мяч рикошетом прошел в сантиметрах от правой штанги. Ливерпуль продолжил держать инициативу, однако скоростей не поднимал, позволив Норвичу покатать мяч и даже организовать пару моментов. В частности, на 78-й с дистанции выстрелил Эрнандес, а на 80-й Буэндиа пробил со штрафного – оба раза сфера полетела по центру точно в руки Адриану.

Эндшпиль поединка остался за "красными". Хозяева уверенно держали мяч, атаковали свежими силами (на поле вышли Мане и Милнер), а на 85-й едва не забили пятый гол – это Александер-Арнольд выстрелил со штрафного под перекладину, однако Крул исполнил прекрасный сейв. Лишь в компенсированное время хозяева подарили Норвичу возможность сделать счёт более боевым – это Адриан парировал перед собой дальний удар Годфри, однако на добивание никто из "канареек" не успел!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал крупную победу Ливерпуля в матче-открытии нового сезона АПЛ.

Дуэль Ярмоленко и Зинченко, классика на Олд Траффорд и большие разборки в малом княжестве: топ-5 матчей евроуикенда