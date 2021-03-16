Ливерпуль поехал на Молинью с ужасными показателями – 6 поражений в семи предыдущих турах АПЛ. Старт сегодняшней встречи также не обещал мерсисайдцам ничего хорошего. Уже на первой минуте Алиссон ошибся на выходе и едва не привез гол. А через несколько мгновений Семеду расстреливал ворота гостей. На этот раз Алиссон сыграл надежно.

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Вулверхэмптон до середины тайма контролировал игру, однако лучший момент в течение этого отрезка создал Ливерпуль. У "красных" прошла быстрая атака: 4 вертикальных передачи, Мане вырвался один на один с голкипером, но не разобрался. Вообще Садьо был острейшим игроком на поле.

Гости на время перехватили инициативу и начали активно прессинговать. Впрочем, моментов не было – "волки" все перекрывали. Стопроцентный шанс возник уже ближе к перерыву у Мане. Салах и Александер-Арнольд вывели его на удар, но сенегалец головой не попал в створ.

В конце первого тайма игра ожила. У Вулверхэмптона дважды остро завершал Невеш: удар со штрафного потянул Алиссон, удар с игры оказался неточным. А Ливерпулю удалось забить "в раздевалку". Мерсисайдцы получили мяч на чужой половине, после чего Салах и Мане разыграли комбинацию, а Жота ее завершил. Португалец подписал приговор бывшим партнерам.

Вторая половина встречи началась с острых навесов Вулверхэмптона. Ливерпуль кое-как отбился, но ничего осмысленного в ответ не предложил. В общем весь матч идеально охарактеризовал ирландский журналист Ронан Мерфи: "Будто смотришь, как двое играют в FIFA и понятия не имеют, какая кнопка что делает".

"Волки" проявляли больше желания, однако им не хватало оригинальности в завершающей стадии – Алиссон брал несложные удары. За 10 минут до конца основного времени Ливерпуль выдал всплеск активности с выстрелами Салаха, Мане и Жоты. Египтянин даже забил, однако из офсайда.

Концовка запомнилась неприятным эпизодом – тяжелой травмой Руя Патрисиу после столкновения с Коуди. Голкиперу долго оказывали помощь. До финального свистка счет так и не изменился – 0:1 в пользу "красных". Ливерпуль набрал 46 очков и поднялся на 6 место. До зоны ЛЧ – 5 пунктов. Вулверхэмптон с 35 баллами идет 13-м.

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