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Ливерпуль трогательно поблагодарил медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом

22 апреля 22:10 19 Читати українською
Ливерпуль трогательно поблагодарил медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом
Юрген Клопп благодарен

Действующий победитель Лиги чемпионов отдал должное медицинским работникам, спасают мир от пандемии COVID-19.

Ливерпуль выразил благодарность работникам NHS (Национальной службы здравоохранения) и простым медикам, которые храбро и самоотверженно борются с распространением коронавируса, говорится на официальном сайте клуба.

Далглиш уже выписан из больницы – у легенды Ливерпуля диагностировали коронавирус 2 дня назад

Мерсисайдцы не ограничились устной благодарностью, а большими буквами на газоне посреди Анфилда написали NHS YNWA, добавив белое сердце. Выглядит очень трогательно – Ливерпуль в своем стиле.

В Англии коронавирусная пауза еще не близка к завершению. АПЛ планируют возобновить только в июне. Ливерпулю осталось совсем немного, чтобы оформить чемпионство. "Красные" имеют 25 очков преимущества на вершине турнирной таблицы.

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Теги
коронавирус Ливерпуль Ливерпуль Англия
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