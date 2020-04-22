Ливерпуль трогательно поблагодарил медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом

Действующий победитель Лиги чемпионов отдал должное медицинским работникам, спасают мир от пандемии COVID-19.

Ливерпуль выразил благодарность работникам NHS (Национальной службы здравоохранения) и простым медикам, которые храбро и самоотверженно борются с распространением коронавируса, говорится на официальном сайте клуба.

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Мерсисайдцы не ограничились устной благодарностью, а большими буквами на газоне посреди Анфилда написали NHS YNWA, добавив белое сердце. Выглядит очень трогательно – Ливерпуль в своем стиле.

В Англии коронавирусная пауза еще не близка к завершению. АПЛ планируют возобновить только в июне. Ливерпулю осталось совсем немного, чтобы оформить чемпионство. "Красные" имеют 25 очков преимущества на вершине турнирной таблицы.