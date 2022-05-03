Титульным спонсором Ливерпуля является Standard Chartered, красующийся на футболках. Контракт рассчитан до конца следующего сезона. Стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, но на разных условиях.

В 2018 году был заключен договор, согласно которому Ливерпуль получает 47 млн евро в год. С того времени Юрген Клопп построил суперклуб, выигравший Лигу чемпионов в 2019-м и АПЛ в 2020-м.

Ливерпуль считает, что заслуживает лучшего контракта. И не просто лучшего, а лучшего в мире. "Красные" требуют у спонсора удвоить сумму, сообщает Daily Mail.

Контракт с 95 млн евро годовых станет абсолютно рекордным. Сейчас больше всего зарабатывает Реал, которому Emirates Airline платят 70 млн в год. Если Standard Chartered не готов к переговорам, Ливерпуль рассмотрит другие предложения.

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