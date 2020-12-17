Тоттенхэм и Ливерпуль подошли к очному противостоянию на вершине АПЛ. Жозе Моуринью построил мощный контратакующий механизм, который разрывает благодаря эффективности Сона и Кейна. Юрген Клопп сохраняет высокое качество футбола в условиях переполненного лазарета. Например, в центре обороны мерсисайдцев сегодня вышел 19-летний дебютант АПЛ Рис Уильямс.

Поединок на Анфилде обещал серьезную интригу, но отнюдь не результативный футбол. Все началось по прогнозируемому сценарию – Ливерпуль владел мячом и большими силами атаковал, а Тоттенхэм сидел низким блоком на своей половине. Хозяева регулярно пробирались в штрафную "шпор", но ударов в первой четверти матча было мало.

Льорис прекрасно выбирал позицию и спокойно тянул редкие удары Фирмино и Салаха. Даже не отражал, а намертво фиксировал мяч. У Ливерпуля традиционно активными были фланги – много остроты шло от Робертсона, которому слева помогали Мане и Джонс. Оборона Тоттенхэма гнулась, но не ломалась.

Однако в середине первого тайма рикошет помог мерсисайдцам открыть счет. Салах подхватил мяч после классного прохода Джонса и пробил в направлении ворот – рикошетом от Алдервейрелда круглый опустился под дальнюю штангу. С одной стороны, гол стал логическим следствием инициативы Ливерпуля, с другой – парням Клоппа очень повезло.

Картина матча не изменилась – "красные" продолжили создавать полумоменты, которые легко нейтрализовал Льорис. Тоттенхэм же дождался своего шанса, выбежал в контратаку и забил первым ударом! Ло Челси протащил мяч в центр поля и бросил Сона в прорыв в зону, которая обнажилась из-за отсутствия Трента. Кореец мастерски переиграл Алиссона – 1:1.

Сравняв счет, Тоттенхэм успокоил ситуацию. Шансы у Ливерпуля возникали реже, хотя правый фланг обороны гостей все равно давал сбои. А сразу после перерыва "шпоры" попытались построить несколько контрвыпадов, чтобы заставить оппонента ослабить давление и подумать о своих тылах. Первые атаки с завершением Бергвейна и Кейна даже моментами не назовешь.

А вот эпизоды в середине второго тайма были очень острыми. Отличная воздушная комбинация Льорис-Кейн-Сон (не опускали мяч на землю) вывела Бергвейна на ворота. Голландец мастерски пробил мимо голкипера, но попал в штангу! Через минуту опасный угловой – Сон подал, Кейн с метра ударил над воротами.

Ливерпуль потерял темп впереди и начал проваливаться сзади. Жозе Моуринью выровнял игру и сделал грамотные перестановки. Удары Салаха и Фирмино снова стали легкой добычей Льориса, а "шпоры" перекрывали подходы к воротам. Отличный шанс имел Мане, который воспользовался хорошим пасом Джонса, развернулся и выстрелил в перекладину.

Матч шел к ничьей, но на последних минутах Фирмино все же вырвал победу для Ливерпуля, замкнув подачу Робертсона! Мерсисайдцы набрали 28 очков и вышли на первое место в АПЛ. Тоттенхэм с 25 баллами идет вторым. Жозе Моуринью потерпел первое поражение в чемпионате за три месяца – последний раз "шпоры" проигрывали в первом туре Эвертону.

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