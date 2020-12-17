Ливерпуль победил Тоттенхэм в центральном матче 13 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль – Тоттенхэм на "Футбол 24".

Жозе Моуринью сделал ставку на оборону, но Ливерпуль был слишком хорош. Салах с помощью рикошета открыл счет, но Сон уже в своем фирменном стиле оперативно выровнял положение.

Ливерпуль вырвал победу над Тоттенхэмом и лидерство АПЛ – первое поражение Моуринью в чемпионате за 3 месяца

Во втором тайме забить победный гол имели шансы обе команды, однако более ловкими оказались хозяева. Это Фирмино точно замкнул подачу с углового от Эндрю Робертсона.

Мерсисайдцы набрали 28 очков и вышли на первое место в турнирной таблице АПЛ. Тоттенхэм с 25 баллами идет вторым. Жозе Моуринью потерпел первое поражение в чемпионате за три месяца – в последний раз "шпоры" проигрывали в первом туре Эвертону.