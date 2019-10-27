Ливерпуль – Тоттенхэм: онлайн-трансляция центрального матч тура АПЛ

Мерсисайдцы в центральном матче 10-го тура АПЛ принимают гостей из Лондона. Стартовые составы и онлайн-трансляция – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Ливерпуль – Тоттенхэм начался в 18:30 по киевскому времени. Видеотрансляцию от Setanta Sports можно смотреть непосредственно в этой новости. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

Соперники встречаются впервые с финала Лиги чемпионов – в июне Ливерпуль достаточно уверенно обыграл Тоттенхэм в Мадриде. С тех пор команды демонстрируют совершенно разные результаты: "скаузеры" лидируют в АПЛ и не знают поражений, а "шпоры" очень трудно набирают баллы, имея проблемы в клубе.

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В минувший уик-энд Ливерпуль впервые потерял очки, спасая тяжелую ничью с Манчестер Юнайтед, и остался на вершине турнирной таблицы. По сравнению с тем матчем, Юрген Клопп сделал два изменения – Салах вернулся в основу, а травмированного Матипа заменяет Ловрен.

Стартовые составы

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Адриан, Милнер, Кейта, Гомес, Окслейд-Чемберлен, Лаллана, Ориджи.

Тоттенхэм: Гассанига – Орье, Алдервейрельд, Санчес, Роуз – Уинкс, Сиссоко – Эриксен, Алли, Сон – Кейн.

Запасные: Остин, Дэвис, Вертонген, Дайер, Ндомбеле, Ло Чельсо, Моура.

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