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Ливерпуль точно не сможет повторить "золотой сезон" Арсенала, – легенда "канониров"

13:11 140 Читати українською
Ливерпуль точно не сможет повторить "золотой сезон" Арсенала, – легенда "канониров"
Юрген Клопп / Reuters

Бывший хавбек лондонского Арсенала Пол Мерсон (более 300 матчей за "канониров") оценил дальнейшие перспективы Ливерпуля после мощного старта в АПЛ.

"Ливерпуль не проведет сезон без поражений, это точно. Они не повторят то, что сделал Арсенал 15 лет назад.

Победа на последних секундах в видеообзоре матча Ливерпуль – Лестер – 2:1

Ливерпуль побеждает на рывке, это смешно. Когда Лестер сравнял счет, появилось ощущение, что они могут и выиграть, несмотря на то, что "красные" играли лучше в течение 70 минут и не заслуживали поражения. Однако Ливерпуль продолжал без остановки идти вперед, а в таких случаях необходимо делать паузы", – цитирует Мерсона Sky Sports.

Напомним, в сезоне 2003/04 Арсенал добыл титул АПЛ, не потерпев ни одного поражения на протяжении чемпионата. Достижение команды Арсена Венгера и по сей день остается уникальным в истории АПЛ.

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Теги
Англия Арсенал Арсенал Ливерпуль Ливерпуль Арсен Венгер Арсен Венгер Пол Мерсон
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