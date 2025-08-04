Ливерпуль и Атлетик провели две контрольные встречи в течение одного дня. Читайте подробности на "Футбол 24".

Контрольные матчи

Ливерпуль – Атлетик – 4:1

Голы: Нгумоха, 2, Нуньес, 5, Падилья, 42 (автогол), Эллиотт, 58 – Гурусета, 76

Ливерпуль – Атлетик – 3:2

Голы: Салах, 14, Гакпо, 55, 70 – Сансет, 29, Гакпо, 64 (автогол)

На 80-й минуте Салах не реализовал пенальти (выше ворот)

Ливерпуль и Атлетик сыграли два товарищеских матча в рамках сезонной подготовки: в первой встрече тренеры обеих команд задействовали резервистов, во второй – основных игроков. В стартовом составе "резервистов" Ливерпуля появился Дарвин Нуньес, который, вероятно, сменит команду до конца лета. Тем не менее, он смог забить быстрый мяч – уже на пятой минуте. Однако Нгумоха отличился еще раньше.

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Условно основные составы сыграли более равный матч – Атлетику удалось ответить двумя голами на три мяча в исполнении "красных". Салах открыл счет, после чего Коди Гакпо оформил дубль. Между двумя своими голами нидерландец записал в свой пассив еще и автогол.

На 80-й минуте Салах тоже мог оформить дубль: мерсисайдцы заработали пенальти после того, как Вивиан ударил Эндо ногой в грудь. Однако при исполнении паненки египтянин пробил выше ворот.

Отметим, что в ходе встречи травмы получили два игрока Атлетика, Эрнесто Вальверде был вынужден внепланово заменять Сансета и Берчиче.