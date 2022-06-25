Ливерпуль своим лучшим голом в истории назвал "ночной ужас" Барселоны
20:27 - Читати українською
У болельщиков мерсисайдцев была важная миссия – выбрать самый красивый гол клуба.
В честь 130-летия Ливерпуль просмотрел архивы и выбрал 10 забитых мячей, из которых фанаты сформировали рейтинг лучших.
Холанд vs Нуньес: кто больше опустошит кошельки Манчестер Сити и Ливерпуля
Первую строчку занял гол Дивока Ориджи в ворота Барселоны в полуфинале Лиги чемпионов-2019 (4:3 по сумме двух матчей) после быстрого розыгрыша углового от Трента Александера-Арнольда. Это позволило команде Клоппа выйти в финал, где они обыграли Тоттенхэм.
Второе и третье места достались Стивену Джеррарду с его точными выстрелами в финалах Кубка Англии 2006 года и Лиги чемпионов-2005 соответственно.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter