У болельщиков мерсисайдцев была важная миссия – выбрать самый красивый гол клуба.

В честь 130-летия Ливерпуль просмотрел архивы и выбрал 10 забитых мячей, из которых фанаты сформировали рейтинг лучших.

Холанд vs Нуньес: кто больше опустошит кошельки Манчестер Сити и Ливерпуля

Первую строчку занял гол Дивока Ориджи в ворота Барселоны в полуфинале Лиги чемпионов-2019 (4:3 по сумме двух матчей) после быстрого розыгрыша углового от Трента Александера-Арнольда. Это позволило команде Клоппа выйти в финал, где они обыграли Тоттенхэм.